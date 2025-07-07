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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى: الزمالك يتعرض للتجريف.. وعملت في الزمالك ببلاش

مصطفى محمد
مصطفى محمد
رباب الهواري

أكد طارق يحيى لاعب الزمالك السابق، أنه حقق نجاحات خلال عمله داخل القلعة البيضاء كلاعب ومدرب ورئيس لقطاع الناشئين، كما ساهم في حصد الألقاب، وكان له دورًا كبيرًا في تصعيد العديد من اللاعبين للفريق الأول.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الزمالك تعرض للتجريف من أبرز لاعبيه خلال السنوات الماضية، وستكون المهمة صعبة بالنسبة لجون ادوارد، فماذا لو رحل في أي وقت عن النادي؟!.. سبق وعملت داخل نادي الزمالك في ظروف صعبة للغاية.

وأضاف: كنت أعمل في الزمالك بأرقام مالية ضعيفة وتقريبا "ببلاش" ومن جاء بعدي حصل على 20 و 25 (ضعف) ما كنت أحصل عليه في النادي، أنا راجل زمالكاوي ولا أبحث عن "سبوبة" وكل ما يقال هو محاولات للتشكيك في أبناء نادي الزمالك وحبهم للنادي. ولكنها البعض انتهج سياسة التفرقة.

وأكمل: عملت لمدة سنة ونصف في الزمالك وساهمنا في تصعيد 12 لاعب للفريق الأول، وكان معنا مدربين مميزين في الناشئين والبراعم، وقمت بزيارة معظم محافظات الجمهورية للبحث والتنقيب، وقمنا بالتعاقد مع 12 لاعب سيكونوا الأفضل في مصر.

وأتم: انتقال مصطفى محمد للأهلي غير مستبعد، الأمر أصبح يعتمد على العقلية والاغراءات والمقابل المالي، وقدرة النادي على اقناع اللاعب بالعودة لمصر والانضمام لصفوف الفريق.

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