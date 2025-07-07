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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زيارة ميدانية لوفد من طلاب ذوي الإعاقة بجامعة بنها للعاصمة الإدارية الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

نظّمت الجامعة زيارة ميدانية لوفد من طلابها من ذوي الإعاقة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وجاءت الزيارة بإشراف وتنسيق الدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وإبراهيم عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، وبحضور الدكتورة سمر عبدالحميد مدير مركز مصطفى صادق الرافعي بالجامعة.


وجاءت الزيارة بمشاركة وفد من طلاب جامعة بنها من ذوي الإعاقة  ، وطلاب جامعات إقليم القاهرة الكبري جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن تنظيم الزيارة الميدانية لوفد من طلاب الجامعة من ذوي الإعاقة إلي العاصمة الإدارية الجديدة يأتي في إطار  حرص جامعة بنها على إدماج ذوي الهمم في المجتمع وتوفير كافة الدعم لهم باعتبارهم شركاء التنمية فى الوطن ، مؤكداً على إنهم لديهم طاقات إيجابية يجب استغلالها من أجل الاستمرار فى عطائهم.
من جانبها اشارت الدكتور جيهان عبد الهادى إلى أن الزيارة  الميدانية تضمنت زيارة الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات وحي للوزارات وجامع مصر والمتحف والأوبرا ، مؤكدة حرص الجامعة على مشاركة الطلاب من ذوي الإعاقة  في كافة الأنشطة الطلابية وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم في مختلف المجالات.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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