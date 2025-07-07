نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس .. ترقبوها هنا قريباً

يستعد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول قريباً

حيث تضع كنترولات الدبلومات الفنية 2025 ، حالياً اللمسات الأخيرة لتجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول لعرضها على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعتمادها وإعلانها رسميا للطلاب

ومن المتوقع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول رسمياً خلال الأسبوع الجاري

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول إلكترونيا

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها سوف تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول إلكترونيا على موقعها الرسمي من خلال رابط مجاني إلى جانب إتاحتها في المدارس لجميع الطلاب

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول يمكن ترقب ظهوره من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول .. برقم الجلوس

وأفادت المصادر بأن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف يتيح خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس فقط .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر بالدرجات

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول ، سوف يتمكن 780 ألف طالب وطالبة بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، من الاستعلام عن نتيجتهم بالدرجات في جميع الامتحانات التحريرية و العملية والمعملية .

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول .. مؤشرات مطمئنة

وأفادت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول مطمئنة ، ونسب النجاح مرتفعة ، وهو الأمر الذي سيتضح للجميع بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس