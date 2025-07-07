350 أسرة مستفيدة.. نجاح معرض لتوزيع الأثاث المنزلى مجانًا بمركز قطور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية اليوم عن ، نجاح جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المجانى لعدد 350 أسرة بقرى مركز قطور فى محافظة الغربية.

توجيهات مديرية التضامن الاجتماعي

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء اشرف الجندى، محافظ الغربية.

كما شمل الدعم قرى عزبة البكري وسجين الكوم وعزبة الجلايلة وعزبة مصباح جاد وكوم علي بمركز قطور فى محافظة الغربية.

دعم الأسر والعائلات



وأكدت حسناء ابراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء لدعم الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بمركز قطور، حيث تفتقر هذه الاسر للأثاث المنزلى والاجهزة الكهربائية فى منازلها وذلك بعد عمل استعلامات والتأكد من استحقاقهم.

معارض السلع



من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات ، صالونات ، بوتاجازات ، أسطوانات غاز ، ثلاجات ، غسالات أتوماتيك ، سجاد، غرف نوم ، مكاتب ، مراتب ، مفروشات"، مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة .

تنظيم معارض شهرية



موضحًا ان الجمعية بمحافظة الغربية تنظم ما لا يقل عن 4 معارض شهرياً ما بين توزيع أثاث منزلى وأجهزة كهربائية أو توزيع ملابس جديدة وذلك بهدف إدخال البهجة على غير القادرين ورفع المعاناة عنهم وعن ذويهم، فضلا عن توفير حياة كريمة لهم تضمن لهم المعيشة فى مستوى لائق .



وأوضح أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.