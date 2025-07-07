يجب تعزيز القيمة المضافة..وكيل النواب: مصر بها 39 خاما من الثروة المعدنية

وكيل النواب: آن الآون لعمل قيمة مضافة لثروات مصر المعدنية

النائب محمد أبو العينين: نحتاج تسويق المعادن المصرية عالميا

وكيل البرلمان: يجب الاستثمار في الذهب

يجب تعظيم القيمة المضافة للذهب من خلال عمل المشغولات

أكد النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب، أن وزارة البترول تقدم مصر في سوق المعادن الثمينة، وهو اتجاه محمود، في ظل اتجاه العالم كله عمل قيمة مضافة للثروات المعدنية.

جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.

وأكد أن مصر بها 39 خاما من الثروة المعدنية، وآن الآوان أن نعمل على مزيد من الاستكشاف لعمل قيمة مضافة لها.

وأشار إلى أن "ستنامين المركزية للتعدين" نجحت في تعزيز جميع اتفاقيات البترول، وكنت أتمنى أن يكون لدى مصر دراسة في شأن الإيراد المتوقع، خصوصا وأن السكري من أهم المناجم على مستوى العالم.

وأعلن موافقته على مشروع قانون بالترخبص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.

وشدد على أهمية تعظيم القيمة المضافة للذهب من خلال عمل المشغولات، لاسيما في ظل ارتفاع قيمة الذهب عالميا، موضحا أن البركس يسعى لعمل عملة جديدة وربطها بالذهب.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الاتفاقية مربحة، مشددا على تعظيم القيمة المضافة، مع تسويق المعادن في مصر من خلال الدراسات الجيولوجية.