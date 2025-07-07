بسبب أعراض انسحاب المخدر.. فرارجي يتخلص من حياته في القاهرة

أنهى فرارجي حياته في القاهرة قفزا من الطابق الرابع بمنطقة مصر القديمة بسبب أعراض انسحاب مواد مخدرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بسقوط شخص من عقار سكني وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص ثلاثيني يرتدي كامل ملابسه متوفي جراء سقوط من الطابق الرابع وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة في القاهرة.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن المتوفي يعمل فرارجي وقام بالقفز من الطابق الرابع بالعقار المشار اليه لتعرضه لأعراض انسحاب مواد مخدرة من جسده.