برلمانية: مصر تسعى لتهيئة بيئة استثمارية ترتكز على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع ودول مجموعة «البريكس»، وذلك بهدف الوصول إلى نهج متطور واستثنائي يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتوسيع مظلة الشمول المالى.



و أشارت «الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن

أن سياسات الانضباط المالى والإصلاحات الهيكلية، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة فى مواجهة التحديات، مشددة على ضرورة أن تعمل الدولة لأجل تهيئة بيئة استثمارية ترتكز على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال .

جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتطلع إلى دور أكبر لمجموعة «البريكس» فى إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية خاصة للدول متوسطة الدخل، موضحًا أنه يمكن أن تلعب دول «البريكس» دورًا مؤثرًا مع باقى الأطراف لدفع مبادرات مبادلة الديون باستثمارات وغيرها من الأدوات المبتكرة لدفع جهود التنمية.

قال كجوك، في الجلسة الرسمية لاجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول «البريكس»، أهمية دفع الجهود الدولية لترسيخ مبادئ التعددية الاقتصادية عالميًا من أجل نمو أكثر شمولاً واستدامة.