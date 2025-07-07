الأربعاء .. بدء تسجيل رغبات التقديم للثانوية العامة إلكترونيًا بالمنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لتقديم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية إلى الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2025/2024، وذلك عبر الرابط الرسمي الذي خصصته الوزارة لتسجيل الرغبات إلكترونيًا.

يبدأ التقديم يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يوليو، ويستمر حتى يوم الجمعة 18 يوليو 2025.

ويتيح النظام الجديد لأولياء الأمور والطلاب تسجيل الرغبات بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني:

https://tansiksec.emis.gov.eg/

وأكدت المديرية أن التسجيل متاح فقط للطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة، والذي أعلنته كل إدارة تعليمية وفقًا للتنسيق الداخلي الخاص بها.

خطوات التسجيل: الدخول على الرابط الرسمي، إدخال الرقم القومي للطالب، مراجعة البيانات الأساسية بدقة، اختيار نوع التعليم (ثانوي عام – خدمات – خاص... إلخ)، حفظ وطباعة الطلب بعد التأكيد.

وناشدت المديرية الطلاب وأولياء الأمور ضرورة التأكد من صحة البيانات قبل الحفظ، وفي حالة وجود أي خطأ، يجب التوجه إلى المدرسة الإعدادية المقيد بها الطالب لتعديله.

كما أكدت على أهمية عدم الانتظار لآخر أيام التقديم لتفادي الضغط على الموقع أو حدوث أعطال تقنية.