بحضور 900 شخص.. مؤتمر لمرحلة إعدادي بإيبارشية البحر الأحمر

نظمت إيبارشية البحر الأحمر، مؤتمرًا لفتيان وفتيات المرحلة الإعدادية في كنيسة الشهيد مار مينا بمدينة الغردقة.

كيف نحارب الإدمان

بجانب صلاة القداس الإلهي تضمن المؤتمر محاضرات ألقاها عدد من الخدام المتخصصين حول موضوعات: "النجاح"، و"كيف نحارب الإدمان"، و"جسم بيتغير.. دماغ بتفكر.. مشاعر"، وشارك في المؤتمر أكثر من ٩٠٠ فتى وفتاة من أبناء الإيبارشية.

وفي سياق آخر ، نظمت إيبارشية دير المحر لقاءً للخدام والخادمات، وذلك في كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول، برزقة الدير، تحت عنوان "ليتورجيا Life".

بدأ اللقاء بالقداس إلالهي والذي تولى خدمته نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق، وإيبارشية الدير، أعقبته محاضرة ألقاها الراهب رافائيل المحرقي.

واختُتم اليوم بورش عمل تفاعلية أعدها وقدمها الخدام، دارت حول الليتورجيا في سفر أعمال الرسل، بهدف التعمق في فهم العبادة والعيش الليتورجي في حياة الكنيسة اليومية.

جاء اللقاء في مجمله ممتلئًا بالتعليم والشركة الحية، بغية تجديد دعوة الخادم أن يعيش الليتورجيا كحياة!.