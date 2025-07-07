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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس أمناء "القائمة الشعبية" يجتمع لمناقشة الترتيبات الانتخابية وتشكيل لجان رئيسية

القائمة الشعبية
القائمة الشعبية
عبد الرحمن سرحان

عقد مجلس أمناء القائمة الشعبية لـ انتخابات برلمان 2025 اجتماعًا برئاسة أشرف المقدم رئيس حزب شعب مصر، ناقش خلاله عددًا من الملفات التنظيمية المهمة، وعلى رأسها الترتيبات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في إطار الاستعدادات المبكرة للمشاركة الفاعلة في انتخابات 2025.

وشهد الاجتماع الإعلان الرسمي عن تشكيل ثلاث لجان رئيسية داخل القائمة، وذلك بهدف تعزيز الأداء التنظيمي وتوسيع نطاق العمل وفق رؤى متخصصة ومتكاملة.

جاءت اللجان المشكلة كالتالي: اللجنة التنظيمية والمتابعة، وتضم نخبة من القيادات التنظيمية والتنفيذية، أبرزهم: اللواء عمرو عبدالعزيز، الدكتور نادر التطاوي، الدكتور عصام فاروق، الدكتور محمد سويدان، المستشار أحمد أبوالهدي، المستشارة ماجدة البيه، والمهندس حسين البرنس.

اللجنة القانونية والتشريعية التي تضم عددًا من كبار المحامين وخبراء القانون المتخصصين، ومن أبرز أعضائها: الدكتور خالد أبو بكر، اللواء محمد فكري، الدكتور أشرف حنفي، الدكتور إسماعيل عبدالستار، الدكتور رفعت الخيال، وهناء جاد المحامية بالنقض.

اللجنة الإدارية، وضمت كوادر علمية ذات خبرات في مجالات الجودة والمراجعة لضمان الانضباط الإداري، وهم: الدكتور محمد غازي، الدكتور أيمن حسونة، المهندس محمد عبدالرحيم، محي الدين عبدالفتاح، إنعام عبدالرحيم.

كما أشار المجلس إلى أنه جار العمل على استكمال تشكيل كل من اللجنة الإعلامية والتواصل الجماهيري، ولجنة العلاقات العامة خلال الأيام المقبلة.

وأكد مجلس أمناء "القائمة الشعبية" أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المشهد السياسي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان مشاركة جادة ومعبرة عن نبض الشارع المصري في الاستحقاقات القادمة.

القائمة الشعبية لانتخابات برلمان 2025 القائمة الشعبية رئيس حزب شعب مصر انتخابات برلمان 2025 عمرو عبدالعزيز

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