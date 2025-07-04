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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستقبل وطن: النزاهة والثقافة أبرز معايير اختيار مرشحي القائمة الوطنية

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عادل نصار

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر يحرص على أن يكون اختيار مرشحيه قائمًا على معايير واضحة وموضوعية، في مقدمتها النزاهة، والكفاءة، والثقافة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تقديم شخصيات تُعبّر عن طموحات الشارع المصري وتثري النقاش تحت قبة البرلمان.

وأوضح الخولي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “90 دقيقة”، أن هناك لجنة قانونية تم تشكيلها خصيصًا لتلقي طلبات الترشح، لضمان التزام العملية الانتخابية بالمعايير القانونية والتنظيمية.

وأضاف أن حزب مستقبل وطن خصّص مقرًا مستقلًا للتنسيق، بعيدًا عن المقر الرسمي، احترامًا لروح المشاركة الحزبية والتعددية داخل التحالف.

وشدد الخولي على أن الاجتماعات لا تزال مستمرة بين ممثلي الأحزاب للوصول إلى أفضل تشكيل للقائمة، في ظل مشاركة واسعة من مختلف التيارات السياسية، بهدف إعداد قائمة قوية تعكس التنوع الوطني الحقيقي.

تحالف القائمة الوطنية تجربة انتخابية ناجحة.. وتمنح كل حزب حقه في التعبير داخل البرلمان

قال  النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن تحالف الأحزاب داخل القائمة الوطنية هو تحالف انتخابي فقط، وليس اندماجًا سياسيًا أو تنظيميًا، موضحًا أن هذه الصيغة أثبتت نجاحها في انتخابات 2020، حيث دخل كل حزب إلى مجلس الشيوخ بعد الفوز بالقائمة ليُعبر عن رأيه بحرية واستقلال داخل البرلمان.

وفي لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، شدد الخولي على أن أحد أهم مكاسب هذا التحالف هو ضمان تمثيل الجميع داخل المجلس، بما يثري العمل النيابي، ويضمن سماع كل الآراء تحت القبة، سواء من الأحزاب الكبيرة أو تلك التي لا تملك أدوات تنظيمية قوية لكنها تتمتع بقاعدة جماهيرية.

وأضاف أن هذا النموذج من التحالفات الانتخابية يساهم في تحقيق التوازن السياسي ويمنع الإقصاء أو الانفراد بالرأي، مشيرًا إلى أن تجربة الدورة السابقة أكدت فاعلية التنوع في الأداء داخل المجلس.

مستقبل وطن الخولي بسمة وهبة

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