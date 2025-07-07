قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف: لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية .. صور
الأهلي يمنح أعضائه عرضا خاصا لتخليد أسمائهم على جدران استاد الشيخ زايد
تصاعد الأدخنة من أعلى سطح مبنى سنترال رمسيس في القاهرة
اللقطات الأولى من حريق مبنى سنترال رمسيس في القاهرة .. شاهد
الرئيس الصومالي لـ السيسي: نقدر موقف مصر الداعم لبلادنا
رئيس الصومال مخاطبا الرئيس السيسي: شعبنا يتطلع لاستقبالكم بحرارة
مدبولي: مصر أولت اهتماما كبيرا لتطوير الرعاية الصحية والطبية
الرئيس السوري يصل دولة الإمارات في زيارة رسمية
الرئيس السيسي: تناقشت مع رئيس الصومال حول الأوضاع الأمنية في القرن الأفريقي
300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين
بدعوة رسمية من وزارتي "الداخلية" و"الاقتصاد والمالية" الفرنسيتين .. هيئة الرقابة الإدارية توقع خطابي نوايا في مجال مكافحة الفساد
دعاء فاروق توجه رسالة لـ مها الصغير بعد أزمة سرقة اللوحات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شعبة الأدوات الكهربائية: 20 مليار جنيه حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر

الأدوات الكهربائية
الأدوات الكهربائية
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص أصبحت استراتيجية الحكومة، باعتبارها البديل الأفضل للخصخصة والطريق الأسهل لتحقيق تنمية مستدامة وإيجاد نوع من التوازن بين القطاعين، والاستفادة من القطاع الخاص الذي يمتاز بالأداء الأفضل والمرونة في العمل.

كما أكد الجمل أن الواقع الحالي يدل على جدية الحكومة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالتوازي مع دورها المنظم للسوق، مشيرًا إلى أن الشراكة تعزز جهود تحقيق اقتصاد أكثر تطورًا، حيث تكون الفائدة أكبر مما يمكن أن يحققه القطاع العام بمفرده. وتزداد أهمية الأمر مع تركيز الرؤية على الاستثمار، ليكون أهم مصدر لإيرادات الدولة.

أضاف ميشيل الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تكتسب أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تمكنها من القيام بمفردها بهذه المشاريع.

وشدد الجمل على أن الهدف الأساسي للشراكة يتمثل في تحريك الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص الذي يمتلك من المواهب والخبرات ما يجعله قادرًا على دفع عجلة النمو وزيادة الإنتاج، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري وزيادة ميزان المدفوعات الجاري.

أكد ميشيل الجمل أن الشراكة تعمل على صنع اقتصاد وطني قوي ومتطور ومتوازن، تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملكه من سياسات وتشريعات وإمكانيات، والقطاع الخاص بما يتمتع به من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.

أضاف أن تفعيل الشراكة تأخر أكثر من عشر سنوات على الأقل، وأصبح الوقت مواتيًا لتفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليكون السبيل لتحقيق المزيد من التشغيل وزيادة معدلات النمو وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة.

وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات كلا القطاعين العمل معًا لإقامة مشاريع وتقديم خدمات للمواطنين، خصوصًا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، على أساس الاستفادة من أفضل ما لدى كل طرف. مؤكدًا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.

أكد على أهمية عقود الشراكة كأداة استراتيجية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، بالإضافة إلى المشاريع القومية.

وأوضح الجمل أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعّالة، على رأسها وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية، لا سيما وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد.

أشار إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وفقًا لوزارة المالية، قد تلامس 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مما يعكس النمو الكبير في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة.


 

المهندس ميشيل الجمل شعبة الأدوات الكهربائية ميشيل الجمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

امتحانات الثانوية العامة

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس ..وهذه آخر أخبار التصحيح بالكنترولات

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” ..الخطوات والأوراق المطلوبة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية

الزمالك

مفاجأة في عقد عبدالله السعيد مع الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

تشكيل لجنة لوضع الحلول العاجلة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بأسوان

خلال الاعتماد

230 درجة الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بالإسماعيلية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يعقد اجتماعًا موسعًا مع “الكهرباء” لترشيد الاستهلاك ومحاربة سرقات التيار

بالصور

فكرة سخيفة.. فنان تشكيلي فرنسي آخر يتهم مها الصغير بالسرقة

مها الصغير
مها الصغير
مها الصغير

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

بعد بكاء إدوارد .. احترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

نشرة المرأة والمنوعات..محمد النني يتصدر الترند.. أول رد فعل من زوجته الثانية بعد انتشار خبر زواجهما.. إدوارد يبكي على الهواء بسبب حقن التخسيس | ماذا حدث له

إدوارد
إدوارد
إدوارد

فيديو

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على صاحب صيدلية بسلاح أبيض| فيديو

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

حلا شيحة

لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد