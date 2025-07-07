القابضة لمياه الشرب تنظم ورشة عمل لإعداد استطلاعات الرأي ورسائل التوعية

في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تعزيز مفاهيم مأمونية المياه والصرف الصحي، نظمت الشركة ورشة عمل متخصصة يومي 6 و7 يوليو 2025، بمشاركة رؤساء قطاعات التوعية وخدمة العملاء والإعلام، وممثلي إدارات المأمونية بالشركات التابعة، وعدد من الخبراء والمتخصصين، وبحضور نخبة من ممثلي إدارات التوعية ومأمونية المياه بالشركات التابعة.

استهلت فعاليات الورشة بكلمة افتتاحية ألقاها المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أكد خلالها أن مأمونية المياه والصرف الصحي تمثل أحد المحاور الأساسية لضمان جودة واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية تكامل جهود التوعية الفنية والمجتمعية بما يواكب المعايير العالمية ويعزز ثقة المواطنين في المرافق العامة.