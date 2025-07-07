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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أهالي وادي الطرفة بسانت كاترين يناشدون: "ملعبنا متوقف"

مواد البناء على الملعب
مواد البناء على الملعب

شكى أهالي وادي الطرفة في سانت كاترين من طول فترة  توقف أعمال تطوير الملعب  الوحيد في المنطقة.

كان هذا الملعب يُمثّل المتنفّس الوحيد للأهالي لممارسة كرة القدم والكرة الطائرة والاستمتاع بالأنشطة الرياضية وسط الطبيعة الخلابة لجبال سانت كاترين.

رصد كاميرا  موقع " صدي البلد" الاخبار بالصور مواد البناء علي الملعب الثلاثي لمركز شباب الطرفة وتعطل الأنشطة الرياضية 

كانت بدأت أعمال التطوير منذ عام وشملت تطوير المبنى الأساسي للملعب لكن، توقفت الأعمال فجأة، على الرغم من وضع مواد البناء مثل الزلط والرمال في الملعب، مما جعله غير صالح للاستخدام. كان من المفترض أن يُسلَّم المشروع في أبريل الماضي، لكن ذلك لم يحدث.

يناشد أهالي وادي الطرفة المسؤولين سرعة الاستجابة لمطالبهم والانتهاء من تطوير الملعب الثلاثي، الذي يعدّ شريان الحياة الرياضية والترفيهية الوحيد لهم.

وقال أشرف عبد الرحمن احد سكان وادي الطرفة ان الملعب متنفس للكبار والصغار والشباب وهو الوحيد في الوادي مشيرا الي انه لابد من سرعة الانتهاء منه وتطويره لملعب منجل مشيرا الي انه معطل منذ أكثر من 6 شهور.

وانتقد الشاب محمد حسن الجبالي من القيادات الشبابيه بوادي الطرفة  ترك الملعب معطل دون معرفة الأسباب وحرمان الشباب من ممارسة الرياضة لأكثر من 6 شهور.

وطالب شباب وادي الطرفة بسرعة البدء والانتهاء من تطوير الملعب حتى يتمكنوا من ممارسة الرياضة واللعب. 

جنوب سيناء ملعب الطرفة معطل الأهالي يشكون

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