تعطل صرف السلع التموينية بعدد من مناطق القاهرة بسبب حريق سنترال رمسيس

شهدت عدة مناطق بالقاهرة اليوم تعطلًا في صرف المقررات التموينية نتيجة لانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، بعد الحريق الهائل الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس في وسط العاصمة.

وأوضح عدد من أصحاب منافذ التموين والبقالين التموينيين في القاهرة أن عملية صرف المقررات توقفت بشكل مؤقت بسبب عدم قدرة الأجهزة على الاتصال بشبكات الاتصالات.

كان حريق هائل قد نشب اليوم أعلى مبنى سنترال رمسيس، ما تسبب في انقطاع الخدمات عن بعض الأحياء المجاورة.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، كما جرى إخلاء المبنى من الموظفين والمتواجدين حرصًا على سلامتهم.