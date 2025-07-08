ساعة Casio Edifice EFK-100XPB-1A الفاخرة في طريقها إلى المملكة المتحدة

كشف قسم Edifice من Casio عن ساعة EFK‑100XPB‑1A للأتمتة الكاملة، المصنوعة من الكربون الفاخر والمعروفة بقوتها الخفيفة.

تأتي الساعة بعلبة قطرها 45×40×12.5 مم ووزن 87 جراما، وتستخدم مادة الكربون “forged carbon” المستخدمة عادة في صناعة السيارات الرياضية متطورة الأداء، لتعكس التزام Casio بقوة الخفة وروح السباق.

الحركة والأداء الداخلي الشفاف

تعتمد الساعة على حركة أوتوماتيكية (Seiko NH35A) تعبئ ذاتيًا مع إمكانية التعبئة اليدوية، وتوفر احتياطي طاقة تقريبي يصل إلى 40 ساعة بدقة تتراوح من –35 إلى +45 ثانية يوميًا.

ويتيح الغطاء الخلفي الزجاجي للمستخدمين مشاهدة الحركة وهي تعمل، مما يعزز التجربة الميكانيكية.

تصميم متين لمغامرات يومية

غطاء الساعة من الكربون والفولاذ ويزينه زجاج ياقوتي مقاوم للخدش، وتتحمل مقاومة مياه حتى عمق 100 متر ومقاومة للمغناطيسية.

ويكمل التصميم حزام مطاطي مع قفل “tri-fold” يوفر الراحة والتثبيت المتين .

وصول مرتقب للأسواق البريطانية

من المتوقع أن تصل EFK‑100XPB‑1A إلى متاجر المملكة المتحدة في يوليو 2025، حسبما أعلنت Casio، بسعر أعلى من الموديلات الأخرى ضمن نفس التشكيلة بفضل هيكلها الكربوني، حيث يقدر سعرها بـ £429.

وتتمتع Garages مثل G‑Central وNotebookcheck بأنها ستكون أولى الساعات الميكانيكية من Casio المتاحة في السوق البريطانية.

وتُعد Casio Edifice EFK‑100XPB‑1A أولى خطوات Casio الجادة في كوكب الساعات الميكانيكية الفاخرة، ممزجة بين خفة القشرة الكربونية والموثوقية الشديدة للحركة الميكانيكية، وتقدم نفسها كخيار جذاب لمن يطمحون لاقتناء ساعة تحمل روح التقنية والسباقات بجودة تصميمية عالية.

ورود هذه الساعة إلى بريطانيا في صيف 2025؛ سيوسع نطاق حضور Casio في هذا القطاع الجديد لها.