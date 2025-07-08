نجدة الطفل تكشف عن البلاغ بواقعة طفل العاشر

كشف صبري عثمان مدير عام إدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة عن أن المجلس رصد فيديو تعرض طفل العاشر من رمضان عبر فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأكد “عثمان” خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” على أن المجلس على تواصل مباشر بالنيابة العامة.

الوعي لدى الأطفال

وأوضح مدير إدارة خط نجدة الطفل أن فكرة الوعي لدى الأطفال أنفسهم أصبحت متواجدة ومتاحة، حيث يعلم الأطفال ما هو خط النجدة وطريقة التواصل، فضلا عن وعيهم بالدور الذي تقوم به الإدارة.

رفع الوعي لدى الأطفال

وأشار إلى أن المجلس يعمل على رفع الوعي لدى الأطفال، ويتم الأمر في سرية تامة ولا تعلم الأسرة من الشخص الذي تقدم بالبلاغ.

وأكد على أن هناك بلاغات تتمحور حول “بابا مش بيديني المصروف، بابا مش عاوز يجبلي عجلة”، وغيرها من البلاغات التي يتم استقبالها من الأطفال.