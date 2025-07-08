الزمالك يُعير حسام أشرف إلى سموحة بعد تمديد عقده حتى 2029

أتم نادي الزمالك إجراءات إعارة لاعبه الشاب حسام أشرف إلى صفوف نادي سموحة لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة إدارة الكرة بالنادي لمنح اللاعبين الشباب فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات من خلال اللعب بانتظام.

وتأتي خطوة الإعارة بعد أن نجحت إدارة الزمالك في تمديد عقد اللاعب حتى نهاية موسم 2028-2029، بدلاً من عقده السابق الذي كان ينتهي في صيف 2027، وذلك لضمان استمراره مع الفريق لفترة أطول بعد عودته من الإعارة.

وشهدت المفاوضات بين الناديين بعض الجدل حول المقابل المالي للصفقة، حيث حدد الزمالك مبلغ 7 ملايين جنيه للموافقة على إعارة اللاعب مع التنازل عن مستحقاته لدى النادي طوال فترة الإعارة، بينما قدمت إدارة سموحة عرضًا أوليًا بقيمة 3.5 مليون جنيه، ثم رفعته إلى 4 ملايين جنيه، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين لإتمام الصفقة بهذا الرقم.

وتُعد هذه الإعارة خطوة مهمة في مسيرة حسام أشرف، الذي يُعد من أبرز المواهب الشابة في صفوف الزمالك، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيزه للمستقبل من خلال مشاركته بشكل أكبر مع فريق سموحة في الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.