بعد تجديد عقده.. تفاصيل إعارة نجم الزمالك إلى سموحة

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن تمديد الزمالك عقد حسام أشرف واعارته إلي سموحة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال فتح الله زيدان :"حسام أشرف إلي سموحة علي سبيل الإعارة لمدة موسم..الزمالك مدد عقد اللاعب موسمين قبل إعارته لينتهي في 2029 بدلاً من2027".



كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن جون إدوارد مدرب الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أميـر هشام: "أتم الزمالك صفقة شيكو بانزا لمدة 4 مواسم".

وأكمل: “جون ادوارد مش هياخد مرتب هياخد نسبة من الصفقات الجديدة”.

وفي إطار آخر، كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق عن رأيه في انتقال ياسين مرعي لاعب فاركو إلى منه من هو كونه احد ناشئي الزمالك .