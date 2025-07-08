محافظ الوادي الجديد: استمرار تنفيذ خطة تطوير الأحياء ورصف الشوارع بالإنترلوك

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن خطة رصف الشوارع الداخلية ببلاط الإنترلوك تتواصل بوتيرة منتظمة بمراكز المحافظة، بهدف تحسين جودة الحياة داخل الكتل السكنية.

وأشار إلى أن الأعمال تستهدف الشوارع غير الممهدة بالمناطق القديمة ذات الكثافات السكانية لتحسين مستوى الخدمات وتسهيل حركة المواطنين.

وأوضح المهندس أحمد عبدالرحيم أبوزيد، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أن الجهود الحالية تشمل مناطق السبط البحري، والبلد القديمة، وحي البري بالخارجة، مع الانتهاء من أعمال الرصف بعين "بطور" ، واقتراب الانتهاء من شوارع "دروسة وشندوم" بالداخلة، إلى جانب تنفيذ أعمال مماثلة بمناطق الشيخ "مرزوق" و"الحصري" وشارع الشهيد "حمدي سنوسي" بالفرافرة، وذلك ضمن خطة مرحلية تغطي مختلف المراكز.

ومن المقرر التوسع في تنفيذ أعمال الإنترلوك خلال الفترة المقبلة لتشمل قرى ومناطق جديدة، وفق أولويات مدروسة تضمن العدالة في توزيع الخدمات وتحقيق نقلة نوعية متقدمة.