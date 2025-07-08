التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف تحقيق 15 مليار دولار صادرات خلال 2030

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، انه يستهدف زيادة صادرات القطاع بمتوسط معدل نمو مستهدف خلال الفترة من 2025- 2030 بنحو 9% سنويا لتصل صادرات القطاع إلي 15 مليار دولار بحلول 2030.

وأوضح خالد ابو المكارم، خلال اجتماع مجلس ادارة المجلس أمس، انه من المستهدف الوصول بصادرات القطاع الي 9 مليارات دولار بنهاية العام الجارى ونحو 10 مليارات دولار بنهاية 2026 ونحو10.9 مليار دولار بنهاية 2027 و11.9 مليار دولار بنهاية 2028 ونحو13 مليار دولار بنهاية 2029، ونحو 15 مليار دولار بنهاية 2030.



وقال انه في ضوء حجم الطلب المتوقع من الممكن أن تصل صادرات القطاع لدول أفريقيا لحوالي 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.

واشار الي استهداف السوق الامريكي خلال الفترة القادمة، كاشفا عن العديد من الفرص التصديرية الواعدة بهذا السوق الكبير.

وكشف ابو المكارم عن تقدم المجلس بمذكرة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب تتضمن اهم المقترحات المطلوب تنفيذها علي المديين القصير والمتوسط من أجل الوصول الي المستهدف التصديرى المشار إليه سالفا تتمثل في توفير أسعار طاقة تنافسية للقطاعات التصديرية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات التصدير وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية اللوجستية وزيادة مخصصات برامج الحوافز التصنيعية والتصديرية ونوعها لتتوافق مع برامج الحوافز المقدمة من الدول المنافسة، وغيرها من المقترحات التي تصب في رفع تنافسية صادرات القطاع وقدرتها علي النفاذ الي اسواق الدول المختلفة.

كان المجلس قد استعرض ارقام صادرات القطاع خلال الخمس اشهر الاولي من العام الجارى حيث اعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير الي مايو ماقيمته 3.889 مليار دولار بزيادة نسبتها 12% عما تحقق خلال نفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت نحو 3.458 مليار دولار.

وقال ان الفترة من يناير الي مايو 2025 شهدت زيادة واضحة لصادرات جميع بنود صادرات الصناعات الكيماوية لعل أبرزها صادرات الاسمدة ومنتجات البلاستيك والكيماويات التي حققت إجمالي صادرات قيمتها 2.755 مليار دولار.

وأشار الي انه بلغ اجمالي صادرات القطاع لاهم 10اسواق حوالي 2.263 مليار دولار بما يمثل حوالي 60% من اجمالي صادرات القطاع، وتتصدر تركيا قائمة اهم الاسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال2025 بماقيمته حوالي567 مليون دولار، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات تبلغ 467 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة البرازيل بقيمة صادرات حوالي 252 مليون دولار، وجاءت اسبانيا في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 226 مليون دولار، ثم فرنسا في المرتبة الخامسة بحجم صادرات يقدر بنحو 184 مليون دولار، وليبيا في المرتبة السادسة بقيمة صادرات تقدر بحوالي 135 مليون دولار، والجزائر في المرتبة السابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 129 مليون دولار، والمغرب في المرتبة الثامنة بقيمة صادرات بلغت حوالي 116مليون دولار، وبلجيكا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات بلغت نحو 112 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة لبنان باجمالي صادرات تبلغ نحو 105 ملايين دولار.