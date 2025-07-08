السجن المشدد 15 سنة لــ تشكيل عصابي بتهمة جلب المخدرات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، تشكيلا عصابيا بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة جلب الأقراص المخدرة، تمهيدًا للإتجار بها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ألقي القبض على تشكيل عصابي يضم 3 عناصر جنائية خطرة أثناء قيامهم بمحاولة جلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، تمهيدًا للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، ألقت قوات الأمن القبض علي المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة أقراص مخدر لعقار الترامادول، 5 سيارات ومبالغ مالية عملات "أجنبية محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامي وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.