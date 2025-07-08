السجن 14 سنة لسيدة انتحلت صفة طبيبة

استأنفت المتهمة بانتحال صفة طبيبة على حكم حبسها 14 سنة أمام محكمة مستانف مصرالجديدة، فى عدد من القضايا منها انتحال صفة طبيبة، وممارسة نشاط بدون ترخيص.

كانت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة مينا نزيه عدلى قضت بحبس سيدة 14 سنة وغرامة 201200 جنيه والغلق والمصادرة، فى عدد من الاتهامات من بينها انتحال صفة طبيبة، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وممارسة نشاط بدون ترخيص، وحيازة نفايات طبية بدون ترخيص، وتزوير شهادات علمية، وإصابة فتاتين بالخطأ.

صدر الحكم برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور نور الدين محمد عبدالسلام ممثل النيابة العامة وسكرتارية عمرو غنيم.

كانت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد خالد، بإشراف المستشار شادى البرقوقى المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، وغلق وتشميع المركز.

تبين من المعاينة وجود نفايات طبية خطيرة، وحقن بوتكس غير صالحة للاستخدام داخل المركز، حيث تبين أن مالكة المركز خريجة معهد سكرتارية وبحوزتها شهادات طبية مزورة.

كشفت التحقيقات والتحريات، أن المتهمة تمتلك مركز تجميل فى منطقة مصر الجديدة، يتردد عليه مشاهير، وأنها أجرت عمليات تجميل، وتسببت فى أضرار طبية للمرضى كونها ليست طبيبة متخصصة، وإنما خريجة معهد سكرتارية.

تلقت إدارة العلاج الحر بلاغات من سيدات افادوا بإجراء عمليات تجميل داخل مركز فى منطقة مصر الجديدة، وترتب عليه أضرار طبية جسيمة، وتم القبض على مالكة المركز.