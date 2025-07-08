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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل ضد دعاوى وقف وسحب ترخيص فيلم الملحد

قرار عاجل ضد دعاوى وقف وسحب ترخيص فيلم الملحد
قرار عاجل ضد دعاوى وقف وسحب ترخيص فيلم الملحد
إسلام دياب

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى المتعلقة "بفيلم الملحد" وذلك بعدما قررت المحكمة في وقت سابق إعادة الدعاوى إلى المرافعة، لجلسة 12 أكتوبر المقبل.

دعاوى ضد فيلم الملحد

وفي وقت سابق، أقام محامي دعوى يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم الملحد في السينمات المصرية، مؤكدًا أن الفيلم حائز على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.

يذكر أن فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة فيلم الملحد دعاوى ضد فيلم الملحد الكاتب إبراهيم عيسى

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