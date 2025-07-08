مراجعة التراخيص وإجراءات مواجهة مخالفات البناء ببني سويف

عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت،اجتماعا بأعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة الإجراءات المنفذة حيال مخالفات البناء ، حضر الاجتماع : اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، المهندسة مها أبوبكر رئيس قسم مراجعة والمتابعة الفنية لتراخيص البناء بالديوان العام "رئيس اللجنة" ، ورؤساء المدن ، ومسؤولى التفتيش المالي والإداري والإدارة الهندسية والمتغيرات المكانية والمتابعة وقسم المراجعة والمتابعة الفنية للتراخيص والشؤون القانونية.







ناقش السكرتير العام الإجراءات التي تم تنفيذها في هذا الملف ، وتضمنت إعداد حصر ومراجعة أعمال البناء التي تمت بالمخالفة وبدون ترخيص ، بجانب متابعة ما تم اتخاذه بشان المررو الميداني على العقارات " قيد الإنشاء" في مراحلها الأولى ، لمراجعة ومطابقة الإجراءات المتخذة بما هو موجود على الطبيعة واتخاذ ما يلزم حيال أية قصور أو خلل في هذا الصدد