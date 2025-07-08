شاهد ظهور غير متوقع من زيزو بعد مونديال الأندية

شارك أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر زيزو باطلاله رومانسية برفقة زوجته،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيه.



وكشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، سبب عدم اجتماع لجنة شؤون اللاعبين حتى الآن، للنظر في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد النادي الأهلي وأحمد مصطفى زيزو.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"سبب عدم البت في الشكوى حتى الآن، هو انشغال لجنة شؤون اللاعبين، بفترة القيد الأولى والتي انتهت أمس، وتخص قيد جميع قوائم الفرق والمسابقات والمراحل للموسم الجديد 2025 – 2026.

وتابع المصدر :"شؤون اللاعبين ستجتمع خلال أيام للإطلاع على كافة الأوراق والشكاوى المقدمة من جميع الأطراف، وستصدر قرارها بشكل رسمي، وسيعلن عنه اتحاد الكرة".