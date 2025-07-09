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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء جديد لسيارات فورد .. لهذا السبب

استدعاءات جديد لسيارات فورد لهذا السبب
استدعاءات جديد لسيارات فورد لهذا السبب
إبراهيم القادري

كشفت شركة فورد عن أطلاق استدعاء لعدد من طرازاتها وصل عددهم إلي  171 سيارة فقط في الولايات المتحدة.

 استدعاءات جديد لسيارات فورد لهذا السبب

سبب استدعاء سيارات فورد

وجاء ذلك الاستدعاء نتيجة خطئ في نظام المعلومات والترفيه SYNC، وقد يتسبب في عرض صورة فارغة أثناء الرجوع للخلف، أو قد تظل صورة الرؤية الخلفية معروضة حتى بعد توقف السائق عن الرجوع للخلف.

وفي حالات أخرى تظل صورة الرؤية الخلفية معروضة على الشاشة حتى بعد خروج السيارة من وضع الرجوع للخلف.

 استدعاءات جديد لسيارات فورد لهذا السبب

قد يواجه بعض المالكين المتأثرين مشكلات في تحديثات البرامج أو قد يجدون إعدادات لغة غير صحيحة على الشاشة.

وهذا الخلل يثير قلق بالغ بشأن سلامة السائقين، خاصة في المناطق المزدحمة بالمدن، وبالتالي سيتطلب الإصلاح زيارة إلى وكيل فورد، لأنه سيتعين تثبيت نظام معلومات وترفيه SYNC 3 جديد.

الاصدارات التي يشملها الاستدعاء

سيتم استدعاء فورد إكسبيديشن من موديلات 2025، ويؤثر على إجمالي 171 سيارة، وتؤكد فورد إن الوسادة الهوائية للراكب قد تحتوي على مرشح شبكي داخلي بسمك غير صحيح، وقد يتسبب هذا في زيادة ضغط أو سرعة الوسادة الهوائية عند نشرها، مما قد يؤدي إلى إصابة.

 استدعاءات جديد لسيارات فورد لهذا السبب

تأتي الوسادة الهوائية المعنية من شركة زد إف (ZF)، وسيلزم استبدال وحدة الوسادة الهوائية بأكملها، ويعد هذا الاستدعاء ذا أهمية قصوى لسلامة الركاب، ويجب على المالكين الذين يمتلكون هذه الطرازات التحقق من سياراتهم على الفور.

وجدير بالذكر ان الاستدعاء الأخير لـ فورد كان في يونيو لطراز فورد إف-150 لايتنينج (Ford F-150 Lightning) موديل 2025، على الرغم من أنه يُؤثر على خمسة أمثلة فقط.

 استدعاءات جديد لسيارات فورد لهذا السبب

وتفيد الشركة بأن مسامير حامل خرطوم الفرامل الأمامي قد ترتخي وتنفصل، مما قد يؤدي إلى تلامس خرطوم الفرامل بالإطار ونتيجة لذلك تسرب سائل الفرامل، وسيتعين على الوكلاء فحص خرطوم الفرامل الأمامي واستبدال مسماري الحامل إذا لزم الأمر.

سلامة السائقين الاستدعاء شركة فورد تحديثات البرامج فورد إكسبيديشن من موديلات 2025 Ford F 150 Lightning

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