رئيس الفاو: الفوز برئاسة المنظمة ثقة في قدرة مصر على الدفاع عن مصالح أفريقيا والدول العربية داخل المنظمة

أكد مينا رزق رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة " الفاو"، أن فوز مصر برئاسة مجلس الفاو إنجاز للدولة المصرية .

وقال مينا رزق في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" منظمة الفاو لها أهمية استراتيجية كبيرة لانها تتناول موضوعات تتعلق بالامن الغذائي ".



وتابع مينا رزق :" تواجد مصر في هذا المنصب يعزز من مكانة مصر في المنظمات الدولية ويزيد من تواجد مصر كممثل للدول النامية داخل اروقة المنظمات الدولية ".

واكمل مينا رزق :" فوز مصر برئاسة الفاو يمثل ثقة كبيرة في قدرة مصر في الدفاع عن مصالح القارة الأفريقية والدول العربية داخل المنظمة ".



ولفت مينا رزق :" البعثة المصرية في روما نجحت في الدفاع على الاولويات الأفريقية ".

