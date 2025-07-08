تطور مفاجئ في أزمة وسام أبو علي مع مسؤولي الأهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن تفاصيل جلسة جمعت وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ووكيله مع محمد يوسف مدير الكرة بالنادي، بحضور أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة.

وقال مدحت شلبي خلال برنامجه "يا مساء الأنوار"، المذاع على قناة MBC مصر 2، إن اللاعب ووكيله طلبا من إدارة الأهلي تخفيض المطالب المالية من أجل تسهيل رحيله في ظل رغبته بخوض تجربة احترافية جديدة.

وأوضح أن وسام أبو علي أبلغ مسؤولي الأهلي بأن العروض المقدمة لشرائه بدأت من 4 ملايين دولار، وارتفعت تدريجيًا حتى وصلت إلى 8 ملايين دولار، إلا أن إدارة القلعة الحمراء ما زالت متمسكة بالحصول على 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليوني دولار كمكافآت وحوافز نظير الاستغناء عن خدماته.

وأضاف شلبي أن عقد اللاعب مع الأهلي لا يزال ممتدًا لمدة ثلاثة مواسم قادمة، وبالتالي لن يتمكن من الرحيل إلا بموافقة النادي.