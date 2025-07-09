إعلامي: مفاوضات الأهلي للتعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا «متوقفة».. لهذا السبب

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مفاوضات الأهلي متوقفة لضم أحمد هاني ظهير أيمن سيراميكا كليوباترا في الوقت الراهن.

مشيرًا إلى أن الفريق يضم أكثر من لاعب في الجبهة اليمني على رأسهم محمد هاني وعمر كمال عبدالواحد، كما سيعود أيضا كريم فؤاد.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: سيراميكا يرغب في ضم عمر كمال عبدالواحد من الأهلي، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا من الجهاز الفني للفريق.

وأضاف: الأهلي لم يقم باتخاذ أي خطوة جديدة في سبيل التعاقد مع أحمد هاني ظهير أيمن سيراميكا، والمفاوضات متوقفة بشأن اللاعب حاليًا.