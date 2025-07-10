لفطار الحضانة.. طريقة عمل ميني كرواسون

يفضل الكثير من الأطفال تناول المعجنات صغيرة الحجم، حيث تبدأ الأمهات في البحث عن مخبوزات جيدة الطهي لتقديمها للأطفال، ولكن يمكنك تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل ميني الكرواسون بخطوات سهلة وبسيطة عبر برنامج على قد الأيد.

مكونات ميني كرواسون

● 3 كوب دقيق

● رشة ملح

● ¼ كوب زبدة

● 1 ملعقة كبيرة سكر

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● ½ كوب لبن

● ماء للعجن

● زبدة للفرد

الوجه:

● بيضة

● فانيليا

طريقة تحضير ميني كرواسون

1 -يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح في وعاء كبير الحجم.

2- تضاف الزبدة واللبن والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة لينة.

3- تغطى وتترك لتتخمر لساعات.

4- تفرد بالنشابة وتقطع مثلثات وتفرد عليها قطع الزبدة

تلف رول وتوضع فى صينية وتغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى

5- يدهن الوجه بخليط البيض والفانيليا

6- توضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.