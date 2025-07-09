ظهرر لافت لـ زيزو برفقة زوجته

شارك أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر زيزو باطلاله رومانسية برفقة زوجته من احدى المطاعم ،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيه.

وكان قد تقدّم مسؤولو نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة المصري ضد كل من اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" والنادي الأهلي، متهمين الأخير بتكرار الدخول في مفاوضات مع لاعبين يرتبطون بعقود سارية مع الزمالك، في سلوك قالوا إنه تكرر سابقًا مع محمود عبد المنعم "كهربا"، ومعتز إينو، وأحمد الشناوي، مطالبين بتوقيع عقوبات رادعة على الأهلي لوقف هذه الممارسات.



رغم تحديد إدارة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة موعدًا لجلسة استماع يوم الأحد لمناقشة الشكوى، فإن ممثلي الزمالك تغيبوا عن الحضور، وكانت الشكوى قد أحيلت إلى شؤون اللاعبين بعد أن قضت لجنة الانضباط بعدم اختصاصها بالنظر فيها.



وفي أول رد رسمي من نادي الزمالك على الواقعة، كشف مصدر بالقلعة البيضاء في تصريحات صحفية أن غياب النادي عن جلسة الاستماع في شكوى أحمد سيد زيزو يعود لعدم تلقي أي إخطار رسمي أو غير رسمي بموعدها. وأضاف أن محامي النادي تواصل الأسبوع الماضي مع اللجنة، وأُبلغ بعدم تحديد موعد للجلسة حتى ذلك الحين.