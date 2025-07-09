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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

141 % من المستهدف.. توريد 281 ألفا و908 أطنان قمح ببني سويف

محافظ بني سويف: توريد 281 ألفا و908 أطنان من محصول القمح بنسبة 141% من المستهدف
محافظ بني سويف: توريد 281 ألفا و908 أطنان من محصول القمح بنسبة 141% من المستهدف
أ ش أ

أعلن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم أن إجمالي الكميات الموردة من محصول القمح بلغ 281 ألفا و908 أطنان، بمواقع التخزين والاستلام، وذلك منذ بداية الموسم وحتى الآن بنسبة 141% من المستهدف توريده هذا الموسم والمُقدّر بنحو 200 ألف طن.


جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي، للاطمئنان على التسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية، وذلك عن طريق إطلاعه على تقارير اللجنة المشرفة على منظومة العمل في توريد محصول القمح المحلي، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلى حتى نهاية موسم التوريد لتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.


تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال العام الحالي بلغت 108 آلاف و485 فدانا "أراض قديمة وجديدة" على مستوى مراكز المحافظة، فيما يتوافر 22 موقعا للتخزين منها (4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون)، حيث يتحدد سعر الأردب بحسب درجة النظافة بواقع :(2200 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5، و2150 جنيها للأردب درجة نظافة 23 درجة، و2100 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5).

محافظ بني سويف محصول القمح منظومة توريد القمح

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