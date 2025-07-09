محافظ دمياط يتابع منظومة العمل لتلقي طلبات المواطنين

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية إلى المقر المؤقت لديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل بإداراته وأقسامه

رافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد .

و حرص " المحافظ " على تفقد الإدارات،و تواصل مع المديرين والعاملين واطمأن على انتظام سير العمل، و تفقد أيضًا المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، حيث تابع منظومة العمل لتلقى طلبات المواطنين ، ووجه بالتيسير عليهم وتلبية مطالبهم .

كما تابع " محافظ دمياط " أيضًا خطة عمل لجنة تقنين أراضى الدولة ، ووجه بضرورة تكاتف الجهود بين كافة الجهات ، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن كافة ملفات عمل اللجنة

وقد أثنى " الدكتور أيمن الشهابى " على الجهود المخلصة للعاملين بالديوان ، مؤكدًا أن ما حققته المحافظة من نجاح جاءت بفضل عملهم الدؤؤب حيث دعاهم إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق نجاحات متميزة بمختلف القطاعات