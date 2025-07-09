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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صورة ضوئية لرخصة بطاقة المقاومة الشعبية للقمص بطرس الجبلاوي

ننشر صورة ضوئية لرخصة بطاقة المقاومة الشعبية للقمص بطرس الجبلاوي
ننشر صورة ضوئية لرخصة بطاقة المقاومة الشعبية للقمص بطرس الجبلاوي
محمد الغزاوى

حصل صدى البلد  على صورة ضوئية لرخصة المقاومة الشعبية للقمص بطرس الجبلاوي ابن بورسعيد و الذي توفي امس ، حيث يعود تاريخ تلك الرخصه لفترة المقاومة الشعبيو والدفاع عن الوطن خلال الحروب التي خاضتها مصر.

ويظهر في الرخصه اسم القمص بطرس الجبلاوي ولكنه في تلك الفتره كان في رتبه القس كما يظهر في الرخصه رقم السلاح الذي كان يحمله في المقاومه الشعبيه للدفاع عن الوطن ، حيث كان يحمل الكاهن رخصة بطاقة تدل على هويته كبطل من ابطال المقاومه الشعبيه الرئيسيين في محافظه بورسعيد  مثله مثل جميع الابطال البواسل من ابناء المحافظة الذين دافعوا عن الوطن في تلك الفتره.

ننشر صورة ضوئية لرخصة بطاقة المقاومة الشعبية للقمص بطرس الجبلاوي

كما خَطَب القمص بطرس الجبلاوي في المواطنين من أعلى منبر المسجد العباسي خلال فترة المقاومة الشعبية أيضا ، لتحفيزهم على الدفاع عن الوطن، وشارك فعليًا بدعم أبطال المقاومة، وكان يرافقهم في الميدان، مما أكسبه مكانة استثنائية في قلوب أبناء المدينة ، وبذلك كان  القمص بطرس رمزًا هاما للمقاومة.

وكان القمص بطرس الجبلاوي أيضا ذو ذاكره عظيمه وقدره كبيره على سرد الاحداث وحفظ  جميع أفراد عائلات بورسعيد و النسل المتدرج من كل عائله، ولذلك كان مرجع هام لكل عائلات بورسعيد المسلمين والمسيحين على حد السواء وتربطة علاقه محبه وأخوة كبيرة مع الجميع.

وعن المواقف المتميزة في حياة القمص بطرس الجبلاوي أنه كان على اتصال بكل العائلات التي تم تهجيرها من محافظة بورسعيد لمحافظات مصر الأخرى في الفترة التي كانت بعد حرب 1967 وذلك للاطمئنان عليهم  ولتوصيل الرسائل بينهم وبين أبناءهم الشباب من ابطال المقاومة الشعبية الذين لم يتركوا المحافظة للدفاع عنها

جدير بالذكر أن  القمص بطرس الجبلاوي قدولد عام 1932، وتمت رسامته كاهنًا عام 1954 عن عمر 22 عامًا، بعد أن لفت الأنظار بنبوغه وثقافته وحبه للناس، وعلى مدى 75 عامًا، خدم الكنيسة بوفاء، ونشر قيم الخير والمحبة،كما  كان عضو فى المجلس التنفيذى لمحافظه بورسعيد وكان خطيباً مفوهاً واسع المدارك،  و حكيماً وله فى قلوب ابناء بورسعيد مقدار ومكانه  وظل رمزا للمحبة حتى وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 93 عامًا.

بورسعيد القمص بطرس الجبلاوي المقاومة الشعبية مطرانية الأقباط الأرثوذكس محافظة بورسعيد

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