وزير الاتصالات: الدليل إن الخدمات لم تنقطع تداول الأخبار عبر المنصات العاملة بالإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إن الحريق حدث الساعة ٧ في الدور السابع في سنترال رمسيس لافتا أن السبب في انتشار الحريق مواسير لافتا أن الحريق اشتدت ووصل أكثر من دور في السنترال مؤكدا أن رجال الاطفاء عملوا اكثر من ١٢ ساعة لاخماد الحريق.



وأضاف أن بعض الخدمات في الانترنت والاتصالات تأثرت ولم تنقطع مؤكدا أن الدولة تعتمد إلى عدد من السنترالات وليس سنترال رمسيس فقط .

وأشار إلى أن الخطة ب تقوم علي تحويل جزئي إلى بعض السنترالات حتي تعود الخدمات بالكامل مشيرا الي ان الحكومة لجاءت للخطة ج لتحويل باقي الجهد لجميع السنترالات بعد اتضاح لنا أن سنترال رمسيس خارج الخدمة.



واضاف ان الدليل ان الخدمات لم تنقطع هو تداول الاخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي يعمل بالانترنت لافتا ان هذا يدل اننا لم نعتمد علي سنترال رمسيس فقط.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن خدمات الصوت تم استعادتها وخدمات تطبيقات المالية تعمل بالكامل وخدمات البطاقات الذكية مشيرا انه تم عودة الانترنت الثابت في محيط السنترال والذي تتضمن ٥٠ الف مشترك حيث تم عودة الانترنت لـ ٢٤ الف مشترك وسيتم عودة الانترنت لباقي المحيط في أسرع وقت.