إعلامي يكشف مكان إقامة مباريات السوبر المصري

أكد الإعلامي أمير هشام، اتحاد الكرة استقر على إقامة بطولة السوبر المصري خلال منتصف نوفمبر المقبل، والأقرب هو إقامته في الإمارات بعد اتصالات هاني أبو ريدة الأخيرة.

وقال هشام عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: منتخب مصر تلقى عروض من شركات تسويق لخوض مباراتين وديتين مع منتخبين أوروبيين قبل نهاية العام الجاري، ولكن لم يتم حسم الأمر وسيتم عرضه على الجهاز الفني.

وأضاف: لجنة الحكام تطالب بيريرا بتحديد موعد المعسكر الاستعدادي للموسم الجديد.

وتشهد هذه النسخة مشاركة أربعة أندية قوية، هي: الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز، والزمالك حامل لقب كأس مصر، وسيراميكا بطلاً لكأس عاصمة مصر، وبيراميدز الذي شارك عبر الكارت الذهبي.



