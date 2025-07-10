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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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آخر موعد لتلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات مجلس الشيوخ

الساعة الثانية ظهرًا.. آخر موعد لتلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات مجلس الشيوخ
الساعة الثانية ظهرًا.. آخر موعد لتلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات مجلس الشيوخ
إسلام دياب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس 10 يوليو 2025 أن اليوم هو السادس على التوالي والأخير لتلقي طلبات الترشح للراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تستمر حتي اليوم الساعة الثانية ظهرا.

وتبدأ اللجان المنوطة باستقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً، عدا اليوم الأخير في استقبال الطلبات يبدأ اعتباراً من الخامسة وحتي الثانية ظهراً.

اليوم الأول 5 يوليو 2025 

قال القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، باشرت أعمالها بانتظام، في اليوم الأول لها، في كل المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وأشار إلى أن عدد من تقدموا بأوراق الترشح بلغ (201) شخص على مستوى الجمهورية على النظام الفردي، ولم يشهد اليوم الأول أي ترشح على نظام القوائم، وتابعت غرفة العمليات المركزية في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي، سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة، من خلال البث الحي، والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان، ولم ترصد  أي معوقات طوال اليوم.

وجرى رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح، على البرنامج الإلكتروني الجديد، الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيا.

اليوم الثاني 6 يوليو 2025 

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن استقبال 35 طالب ترشح على النظام الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، وقالت الهيئة في بيان لها إنها تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات أعمال لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني علي التوالي لكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية.

وتم التقدم بأوراق ترشح 35 طالب ترشح علي النظام الفردي على مستوي الجمهورية ولم يشهد اليوم الثاني أيضاً أي ترشح على نظام القوائم، ليبلغ عدد راغبي الترشح 236 حتى الآن، ولم ترصد غرفة العمليات أي معوقات على مدار اليومين الماضيين.

اليوم الثالث 7 يوليو 2025

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تقدم 274 مترشحًا علي النظام الفردي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ علي مستوى الجمهورية ، في أول ثلاثة أيام من فتح باب الترشح، ولم يشهد أي مترشح علي نظام القوائم، حتي الآن.

اليوم الرابع 8 يوليو 2025 

تحققت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، من انتظام سير العمل في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها لجان التلقي اليوم (۳۷) طلباً جديدًا جميعها للترشح على النظام الفردي، ولم تتقدم أي قائمة بطلبات للترشح على نظام القوائم حتى الآن، وبذلك يصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتي الآن (۳۱۱) طلباً للترشح.

وتأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات من أنه قد تم رفع جميع المستندات المقدمة رفق هذه الطلبات على البرنامج الإلكتروني المخصص، وذلك في إطار جهودها لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً لتسهيل عملية المراجعة والوصول إليها مستقبلاً.

اليوم الخامس 9 يوليو 2025 

بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها اليوم (۷۷) طلباً جديدًا للترشح على النظام الفردي، وفيما يخص نظام القوائم، تم تقديم طلب ترشح لقائمة واحدة في كل دائرة من دوائر القوائم المحددة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، وبذلك يصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتي الآن (۳۸۸) طلباً للترشح علي النظام الفردي وقائمة واحدة علي نظام القوائم بكل دائرة.

وتأكدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات من قيام جميع لجان تلقي طلبات الترشح برفع جميع المستندات المقدمة على البرنامج الإلكتروني المخصص، وذلك في إطار جهود الهيئة لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً لتسهيل عملية المراجعة والوصول إليها مستقبلاً.

وفي إطار متابعتها الحثيثة للشأن الانتخابي على مختلف المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، رصدت غرفة العمليات المركزية شكوى واردة من رئيس حزب الجيل الديمقراطي تفيد وجود صعوبات وعراقيل واجهت مرشحي الحزب بلجان تلقي طلبات الترشح بمحافظتي الإسكندرية والسويس، وعلى الفور بادرت غرفة العمليات المركزية بالتواصل المباشر مع رئيس حزب الجيل الديمقراطي للوقوف على تفاصيل شكواه واتخذت الإجراءات اللازمة وتمت إزالة أسباب الشكوى.

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