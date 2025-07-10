منة فضالي تنعي المخرج الراحل سامح عبد العزيز

نعت الفنانة منة فضالي المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم إثر تعرضة لوعكة صحية.

وكتبت منة فضالي عبر انستجرام: لا حول ولا قوة الابالله ،وفاة المخرج الكبير سامح عبد العزيز.

وكان قد أعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انستجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز آخر اعماله فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.