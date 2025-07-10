ميناء الإسكندرية يستقبل وفدًا من سيراليون لبحث آفاق التعاون المشترك

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية سيراليون، برئاسة الحاجي فاندي توراي وزير النقل والطيران، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البحري .



ووفقا لبيان ميناء الإسكندرية، تعد هذه الزيارة الثالثة من الجانب السيراليوني إلى ميناء الإسكندرية، استمرارًا لمسار من العلاقات المتنامية بين البلدين، حيث استقبل الميناء وفدين سابقين في مارس 2023 وسبتمبر 2024، توجت إحداهما بتوقيع مذكرة تفاهم مهمة بين وزارتي النقل في البلدين.



وأعرب الجانب السيراليوني خلال هذه الزيارة عن تطلعه لتعزيز أوجه التعاون، والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجالات النقل البحري وتطوير الموانئ والاستثمار وتبادل الخبرات.



وشهدت الزيارة جلسة مباحثات مكثفة شملت عرضًا تقديميًا من الجانب المصري حول الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تضمن شرحًا مفصلًا لأبرز المشروعات بالميناء، وأهميته اللوجستية ودوره المحوري في منظومة التجارة الإقليمية والدولية، ضمن رؤية التحول إلى "ميناء الإسكندرية الكبير" بوصفه بوابة قارة إفريقيا نحو العالم، ونقطة التقاء حضاري وتجاري بين القارات.



كما تناولت المباحثات عددًا من المجالات الواعدة للتعاون، أبرزها التدريب وبناء القدرات البشرية، والتحول الرقمي، وحماية البيئة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار في مجال الموانئ والممرات المائية الداخلية في سيراليون، والتكامل الصناعي والتجاري، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تبادل الخبرات في مجال السلامة البحرية والعمالة البحرية.



وعقب المباحثات، قام الوفد السيراليوني بجولة ميدانية داخل ميناء الإسكندرية شملت زيارة متحف الميناء التاريخي، ومحطة الركاب البحرية، والأرصفة التجارية، ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض، حيث تم الاطلاع على التقنيات الحديثة والعمليات التشغيلية والإجراءات التنفيذية المطبّقة لرفع كفاءة الأداء بالميناء.



وفي ختام الزيارة، أعرب وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون، عن بالغ شكره وتقديره للحكومة المصرية ووزارة النقل على ما لمسه من حفاوة الاستقبال وعمق التعاون، مشيدًا بما حققته الموانئ المصرية، وخاصة ميناء الإسكندرية، من تطور لافت يعكس خبرات متراكمة ورؤية استراتيجية واعدة، مؤكدا حرص بلاده على تفعيل ما تم بحثه من مجالات تعاون على أرض الواقع، والدفع بخطوات عملية نحو شراكات مستدامة تُسهم في دعم التنمية وتعزيز الروابط بين الشعبين الشقيقين.



تأتي الزيارة في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.

شهد الزيارة سفير سيراليون بالقاهرة وعدد من كبار مسؤولي وزارة النقل والطيران واللواء بحري نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، وقيادات ميناء الإسكندرية.

