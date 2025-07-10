إنجي علي تنعى الراحل سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة

نعت المذيعة أنجي علي الراحل سامح عبد العزيز ، الذى توفى صباح اليوم الخميس إثر وعكة صحية.



و كتبت انجي عبر انستجرام:⁨ ⁨ لا حول و لا قوه إلا بالله.. الف رحمة علي المخرج سامح عبد العزيز البقاء و الدوام لله وحده ربنا يصبر اهلك و اصدقائك.⁩⁩ادعو لسامح بالرحمة و المغفرة.

وكان قد أعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انستجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز آخر اعماله فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.