ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة | شاهد

حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة ياسمين الخطيب

ظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون البني الذي لا يحمل أي نقوشات مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت ياسمين الخطيب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، تزينت ببعض الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها الفاتح.