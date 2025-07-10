أجهزة تشخيصية متطورة بمستشفى الدعاة تحت إشراف الأوقاف

شهد مستشفى الدعاة خطوة جديدة نحو التحديث الطبي بإدخال مجموعة من أحدث الأجهزة التشخيصية الدقيقة، التي تُعد من أبرز ما توصل إليه الطب الحديث.

بدأ المستشفى تشغيل جهاز المسح الذري، إحدى أدوات الطب النووي المتقدمة، والمخصص لتقييم وظائف الأعضاء والخلايا بدقة بالغة، باستخدام كميات محسوبة من المواد المشعة.

هذه التقنية تُستخدم في الكشف المبكر عن أمراض القلب، الأورام، مشكلات الغدة الدرقية، العظام، والكلى، كما تساعد في تتبع مدى فعالية العلاج وتوضيح الحالات غير الظاهرة عبر الوسائل التقليدية.

كما تم إدخال جهاز ماموجرام متطور، لتقديم خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، معتمدًا على تقنيات عالية الوضوح تتيح رصد التغيرات المرضية في مراحلها الأولى، بإشراف فريق طبي متخصص يضمن الخصوصية والراحة للمريضات، في بيئة آمنة وداعمة.

وشمل التحديث أيضًا تشغيل جهاز DXA Scan لقياس كثافة المعادن في العظام، للكشف عن هشاشة العظام، أحد أخطر الأمراض الصامتة.

يمتاز الجهاز بدقته العالية وسهولة استخدامه دون الحاجة إلى تجهيزات مسبقة، ويساعد في تقييم احتمالات الكسور ووضع خطط علاج دقيقة ومخصصة لكل حالة.

وأكدت إدارة المستشفى أن هذه التجهيزات تأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف لدعم الرعاية الوقائية والتشخيص المبكر، وفق معايير الجودة العالمية، بما يحقق حياة صحية أفضل للمرضى، ويُسهم في تطوير البنية الطبية للمؤسسات التابعة لها.