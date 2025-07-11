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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استدرجوه بربة منزل.. محاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة شخص وسرقته

استدرجوه بربة منزل.. محاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة شخص وسرقته
استدرجوه بربة منزل.. محاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة شخص وسرقته
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، الأربعاء المقبل 16 يوليو 2025، المرافعة في محاكمة 4 متهمين، بينهم ربة منزل، لاتهامهم باستدراج شخص بواسطة المتهمة الأولى، وقيام باقي المتهمين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام "فرد خرطوش، وعصا خشبية وماسورة حديد ولاصق بلاستيكي وأحبال، وجوال بلاستيكي، ومادة مخدرة، وقتله، وإلقاء جثته بأحد المجاري المائية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 32862 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3366 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "سمر ج ص"، 23 سنة، ربة منزل، و"أحمد م ش"، 27 سنة، صاحب محل فراخ، و"محمد م ش"، 30 سنة، عامل بمحل فراخ، و"محمود ج ص"، 27 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين الفرنواني دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، المتهمين الأول والثاني والثالث، خطفوا بالتحيل المجني عليه عبد الرحمن أحمد عبد الله عبد القوي، بأن قاموا بالاتفاق فيما بينهم على قيام المتهمة الأولى بمهاتفة المجني عليه مستغلين بذلك سبق علاقته بها، واستدراجه، قاصدين من ذلك إقصاءه عن أعين ذويه والرقباء قاصدين العبث به.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليه، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بينوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش" وأدوات "عصا خشبية، ماسورة حديد، لاصق بلاستيكي، أحبال، جوال بلاستيكي، مادة مخدرة"، وعقب استدراجهم له إلى مسكنهم إثر اتفاق سابق بينهما لتنفيذ مخططهم بقتله، وما أن وصل حتى اصطحبته المتهمة الأولي إلى غرفة نومها مقدمة له ما أعده المتهم الثاني من طعام وشراب عقب وضعه بهما مادة مفقدة للوعي مقنعة المجني عليه  لتناوله وشرابه، حال كون المتهمين الثاني والثالث كل منهما مختبئا بالغرفة المجاورة لها، فظلا بها حتى علت أصوات الأذان فدلفا عليه وبادراه بعدة ضربات مستخدمين في ذلك أدوات "عصا، ماسورة".

وأكدت التحقيقات أنه كممت المتهمة الأولي فاه المجني عليه، فكبلاه الثاني والثالث وأحكما وثاقة مستخدمين في ذلك أداة لاصق بلاستيكي، بينما أشهر المتهم الثاني في مواجهته السلاح الناري أنف البيان وكال له ضربة به على رأسه بينما ثم قام بتطويق عنقه مستخدماً في ذلك أداة (حبل) حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فأحدثوا ما به من إصابات أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه، وأن المتهمين عزموا على التخلص من جثمانه مستعينين بالمتهم الرابع ناقلين جثمان المجني عليه ملقين به في أحد المجاري المائية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المنقولات "هاتف محمول، مبلغ نقدي"، المملوكين للمجني عليه، وكان ذلك ليلا عقب ارتكاب جريمتهم المار بيانها بإزهاق روحه، قام المتهم الثانى بالاستيلاء على متعلقاته لإخفاء هويته حال تواجد المتهمين الأولى والثالث على مسرح الواقعة، وأن المتهم الرابع أعان المتهمين الأولى والثاني والثالث على الفرار من وجه القضاء وذلك بإخفاء أدلة الجريمة، بأن قام بنقل جثمان المجني عليه عبد الرحمن أحمد عبد الله عبد القوي، مستخدماً السيارة قيادته، وإلقائه بأحد المجاري المائية كما أخفى جثمان المجني عليه بأن قام بنقله بالسيارة قيادته وإلقاء جثمانه بأحد المجاري المائية.

محكمة جنايات بنها محكمة الجنايات المرافعة محاكمة 4 متهمين ربة منزل

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