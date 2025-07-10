محافظة الجيزة تنفي ما تردد عن وقوع حريق بمحطة كهرباء بشبرامنت

نفت محافظة الجيزة ما تردد من أنباء بشأن نشوب حريق بمحطة كهرباء بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس.



وتوضح المحافظة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حريق محدود بكشك كهرباء بقدرة (1 ميجا فولت أمبير) كائن داخل غرفة وعلى الفور تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، والدفع بعدد 4 ماكينات طوارئ تم تركيبها وإعادة التيار الكهربائي للمنطقة المتضررة.



كما تؤكد محافظة الجيزة أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية سيتم وضع كشك كهرباء جديد وإعادة تأهيل الغرفة خلال الفترة المقبلة لضمان انتظام الخدمة .



وتناشد المحافظة المواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتواصل مع المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.