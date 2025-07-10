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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة تكثيف الجهود وسرعة التنسيق والمتابعة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المخطط تنفيذها وإدخالها الخدمة، لما لها من أثر بالغ في إحداث طفرة تنموية في تلك القطاعات الخدمية الحيوية، حيث تسهم في تقليص نسب المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي، وتحد من معدلات انقطاع المياه، لاسيما في شهور الذروة.

وجاءت توجيهات المحافظ خلال اجتماعه الموسع مع رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 
حيث ناقش المحافظ مع الحضور المواقع المقترحة لتنفيذ عدد من المشروعات، إلى جانب المواقع البديلة لمشروعات أخرى تتعارض مواقعها الحالية مع طبيعة الأعمال أو تتطلب تحسينًا لمعدلات السلامة وحماية البيئة، فضلًا عن مناقشة خطط التمويل وتوفير المخصصات العاجلة للمشروعات ذات الأولوية.

وتناول اللقاء بحث الخطوات التنفيذية لتسعة مشروعات للبنية التحتية شملت: محطة مياه أبو رواش، ومحطة معالجة صرف صحي شبرامنت، ومشروع الصرف الصحي بمنطقة كفر طهرمس، ومشروع مد خطوط المياه الخارجة من محطة منشأة القناطر، ومشروع صرف صحي قرية الرهاوي، ومشروع صرف صحي قرية أم دينار، ومشروع صرف صحي قرى الصف وأطفيح، ومشروع محطة معالجة مسجد موسى، ومشروع مرافق المنطقة الاستثمارية بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي.

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور المسارات المقترحة لمد خطوط مياه الشرب والمياه العكرة وخطوط الطرد الخاصة بمحطات الصرف الصحي. وفي هذا الشأن، شدد المحافظ على ضرورة اتباع الأساليب العلمية الحديثة بما يضمن الاستغلال الأمثل لكميات المياه المخصصة لمحطات الشرب، إلى جانب الالتزام بآليات المعالجة المتطورة لمياه الصرف، تحقيقًا لمبادئ الاستدامة البيئية.

كما وجّه المحافظ بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات الطرح والمناقصات الخاصة بالمشروعات، وإعداد كراسات الشروط وفق أعلى المعايير، مع التأكيد على أن تكون عمليات الإسناد للشركات المنفذة قائمة على الكفاءة والخبرة لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات المحافظة، لما تمثله من ركيزة أساسية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكداً أن المحافظة لن تدّخر جهدًا في دعم تلك المشروعات وتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذها، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والوزارات المختصة.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ و المهندس أحمد عبدالقادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، ومحمد عبدالراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر والمهندس سيد حسن رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والإستثمارية بأبو رواش إلى جانب مسؤولي هيئة الطرق والكباري، والمكاتب الاستشارية والهندسية ومديري المديريات والإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة الصرف الصحي

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