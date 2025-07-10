مصرع شخص وإصابة اثنين بحادث انقلاب سيارة نقل على طريق "إدفو /مرسى علم"

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران، فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق " إدفو / مرسى علم" شمال شرق أسوان، وتم التعامل مع الحادث.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، بالقرب من الكيلو 67 بطريق إدفو مرسى علم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن مصرع "مصطفى . م .س 20 سنة، مقيم بالحبارى، إدفو"، وأصيب فى الحادث أحمد . ح . م 35 سنة، بجروح قطعية بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، مقيم الحبارى بإدفو، وأصيب أيضاً عرفة . ك . ح 30 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل بمدينة إدفو، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

حادث

نستعرض عبر " صدى البلد " قائمة أسماء المصابين الـ 9 الذين تعرضوا لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق وادى النقرة بأسوان، وتم التعامل مع الحادث ، ونقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

وضمت قائمة المصابين الـ 9 كل من : جومانة حسين أحمد 34سنة، والتى أصيبت بنزيف بالفم وكدمات، وفاطمة أحمد على 64 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالذراع الأيمن، والطفلة جنات حسن محمد 5 سنوات، والتى أصيبت باشتباه كسر بالساق الأيمن، وحسن مصطفى محمد 55 سنة، والتى أصيبت بكدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيب بالحادث خالد عاطف زكى 37 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وكدمات بالجسم، وعبد الله على حسن 22 سنة، والذى أصيب بجرح قطعى بفروة الرأس، وكدمات وسحجات، وشاذلى على سعد الله 18 سنة، والذى أصيب بآلام بالظهر، وحازم عاطف على 37 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات بالجسم، وعلى أحمد صابر21 سنة، والذى أصيب بجرح قطعى باليد.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى كبوت ربع نقل، على طريق وادى النقرة شمال شرق أسوان.