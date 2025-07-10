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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بروتوكول بين هيئة قناة السويس وبنك مصر للتعاون المشترك في مشروعات التطوير العقاري

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
محمد يحيي

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وبنك مصر للتعاون المشترك في مشروعات التطوير العقاري، بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لصالح العاملين بالهيئة، ودعم جهود المخطط العام لتنمية مدن القناة.

وقد قام بتوقيع بروتوكول التعاون الدكتور منتصر خليل عبد الفتاح، مدير الإدارة المالية ممثلاً عن الهيئة، فيما وقع ممثلاً عن بنك مصر أحمد صبحي - رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار بالبنك.

وبمقتضى بروتوكول التعاون، يتولى بنك مصر تسويق وترويج مشروعات التطوير العقاري التابعة للهيئة والتي يتوافق عليها من الطرفين وذلك لإقامة مشروعات سكنية وفق أفضل المواصفات الفنية المعتمدة وتجهيزها بالبنية الأساسية والمرافق الخدمية اللازمة، بما يضمن حسن الاستغلال وتعظيم القيمة السوقية والتسويقية لأصول الهيئة، وبما يتفق مع استراتيجية الهيئة 2030 والتي تستهدف أحد محاورها الرئيسية تعظيم الاستفادة من الأصول.

كما تنص بنود البروتوكول على تقديم البنك للتسهيلات اللازمة وفق نظم التمويل العقاري المتاحة لدى البنك للمشترين المحتملين للعقارات الذين تنطبق عليهم شروط التمويل.

من جانبه، رحب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بالشراكة مع بنك مصر أحد أكبر البنوك الوطنية، في إنشاء مشروعات سكنية متكاملة وحديثة وفق أفضل معايير البناء الحديثة، وتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة لتوفير أفضل سُبل السكن والمعيشة، وذلك ضمن جهود الاستغلال الأمثل لأصول الهيئة وتعظيم قيمتها بالتوازي مع تحقيق التنمية العمرانية في منطقة القناة.

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية ملائمة للموظفين والعاملين بها وإتاحة تسهيلات في أنظمة السداد لتحقيق الرفاهية لجميع أبنائها، انطلاقاً من دورها المجتمعي في الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأعرب هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عن سعادته بترسيخ أواصر التعاون مع هيئة قناة السويس في تطوير مشروعات تنمية عمرانية مميزة، تسهم في تطوير مدن القناة التي تستحوذ على مكانة مهمة بمخطط التنمية للدولة المصرية مؤكدا استعداد بنك مصر لتقديم حزمة تسهيلات في السداد للعاملين بالهيئة من خلال أنظمة التمويل العقاري، وتوفير كافة سبل الدعم في سبيل تكليل جهود هذا التعاون بالنجاح.

وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس الدور الرائد الذي يقوم به الجهاز المصرفي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الوطنية، والتزام البنك المستمر في دعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، والمساهمة في بناء مجتمعات سكنية حديثة تضمن حياة كريمة للمواطن المصري.

في ختام الزيارة، حرص الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر على تفقد فرع بنك مصر بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد.

الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس بنك مصر هشام عكاشة قطاع الأسواق المالية والاستثمار اخبار مصر مال واعمال

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