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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جاك إمباو 2025 بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل

جاك إمباو
جاك إمباو
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، عدد كبير من الإصدارات المتنوعة، تختلف بحسب بلد المنشأ، والقدرات الفنية والتجهيزات، بالإضافة إلى عناصر التصميم، بين الرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، وفئة السيدان، ومنها السيارة جاك إمباو.

ظهرت السيارة جاك إمباو موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكنها بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات لا تتعدى الـ 5000 كم، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ مليون و300 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

جاك إمباو 

ولكن ننصح الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو بمسمى كسر الزيرو، بأهمية مقارنة الأسعار لاختيار افضل حالة حسب الموديل والفئات، بالإضافة إلى الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية سواء من الداخل أو الخارج.

جاك إمباو 

القدرات الفنية لسيارة جاك إمباو 

 

تعتمد السيارة جاك إمباو على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 170 حصانًا، و270 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 7 غيار، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

جاك إمباو 

ابرز تجهيزات جاك إمباو

تضم سيارة جاك إمباو مثبت سرعة، فتحة سقف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، وسائد هوائية للحماية، مرايات كهربائية ضم وكذلك تحكم كهربائي لاختيار أوضاع الجلوس، حساسات حركة.

جاك إمباو 

تحتوي أيضا سيارة جاك إمباو على جنوط رياضية، إضاءة LED، كاميرا لسهولة الاصطفاف، قفل مركزي للأبواب، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX و USB، مكيف هواء، نوافذ كهربائية، زجاج خلفي مظلل.

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