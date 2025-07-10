رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 أونلاين وطريقة سدادها يهتم بها قطاع كبير من المواطنين الراغبين في الاستعلام عنها، خصوصا أن وزارة الداخلية تقدم، بالتعاون مع النيابة العامة ومنصة مصر الرقمية، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 وسدادها أونلاين بسهولة، بحيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 ودفع الغرامات، أو تقديم تظلمات من دون الحاجة إلى زيارة مكاتب المرور.

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طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 أونلاين برقم اللوحة بسهولة من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني للنيابة العامة للمرور من هــــــنــــــــا.

اختيار الخدمة: اضغط على زر «المخالفات»، وحدد نوع الرخصة (قيادة أو مركبة).

إدخال البيانات:

لرخص المركبات: أدخل رقم اللوحة.

لرخص القيادة: أدخل رقم الرخصة (حروف وأرقام أو أرقام فقط)، نوع الرخصة، المحافظة، ووحدة الترخيص.

أضف البيانات الشخصية (اكتب الاسم، الرقم القومي، ورقم الهاتف).

اضغط على «استعلام» لعرض تفاصيل المخالفات المرورية.

خطوات سداد مخالفات المرور 2025 أونلاين

كما يمكنك سداد مخالفات المرور 2025 أونلاين بعد الاستعلام عنها عن طريق الخطوات التالية:

زر موقع النيابة العامة للمرور.

اضغط على خيار «الدفع» واختيار »الدفع الإلكتروني».

حدد الرخصة التي ترغب في سداد غراماتها (رخصة قيادة أو مركبة).

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

اضغط على »إجمالي المخالفات» لمعرفة القيمة الإجمالية.

اختر طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة.

أدخل بيانات بطاقة الدفع الإلكترونية (الفيزا) لإتمام السداد.

طريقة التظلم على مخالفات المرور 2025

يمكن تقديم تظلم لتقليل قيمة المخالفات من خلال:

ادخل إلى موقع النيابة العامة للمرور.

حدد المخالفة التي ترغب في التظلم عليها.

اختر سبب التظلم من الخيارات التالية: (مالك سابق – لم ارتكب هذه المخالفة – تم سداد الغرامة بالتصالح الفوري – تم سداد الغرامة عند التجديد السابق – مخالفة مكررة).